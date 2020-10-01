Киев, , 07:40 — REGNUM Недолго музыка играла, и Украина присоединилась к хору отказывающих в легитимности новоизбранному белорусскому президенту Александру Лукашенко. О том, как разделились мнения в лагере зарубежных противников Лукашенко и как именно ему решили противостоять на Украине, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Андрей Ганжа.

Качель Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Например, Литва и Польша не просто усомнились в результатах президентских выборов в соседней Белоруссии, но и прямо назначили победителем полюбившуюся им Тихановскую. А вот Латвия свое сомнение выразила иначе, всего лишь попросив проголосовать еще разик, а то в тот раз ей было плохо слышно.

Но у Украины, как это часто бывает, есть немалая вероятность открыть после своего заявления о нелигитимности Лукашенко третий путь. Почему именно из Киева Минск и Москва могут начать особенно интенсивно делать козла отпущения за всю Европу?

Читайте статью Андрея Ганжи «Украина — новый враг Лукашенко».