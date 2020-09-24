Москва, , 17:31 — REGNUM Отряд боевых кораблей ВМС Ирана принял участие в российских стратегических учениях «Кавказ-2020», сообщает 24 сентября пресс-служба Минобороны России.

Ракетные катера ВМС Ирана «Joshan» и «Paykan» совместно с российскими ракетными кораблями «Татарстан», «Астрахань» и «Устюг» оказали огневую поддержку тактическому десанту российских морских пехотинцев, высаживавшемуся на побережье в Дагестане.

Кроме того, совместная корабельная группа России и Ирана выполнит ряд других задач, в число которых входят защита морских коммуникаций и противодействие условным террористам.

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