Киев, , 02:42 — REGNUM На примере заявления украинского генерала Сергея Кривоноса о судьбе Донбасса можно сделать вывод о глубине той катастрофы, которая ожидает Донбасс, если украинская точка зрения на его судьбу когда-нибудь восторжествует в реальности. Что же происходит на Донбассе, если обратиться не к фантазиям, а к реальности, рассказывает автор ИА REGNUM Марьян Сидорив.

Дом, разрушенный при обстреле. Макеевка, ДНР © ИА Красная Весна

Генерал-майор ВСУ Кривонос был в своих высказываниях про жителей Донбасса и судьбу края прост и незатейлив. Мол, поразим в политических правах и всем будет хорошо. Он военный, ему можно? Но в наше время войны во многом выигрываются как соревнования систем, когда представления о будущей мирной жизни, а не грубая сила, становятся решающим фактором победы.

Пока что в этом плане Украине совершенно нечего противопоставить Донбассу, какие бы победные фантазии не извергал из себя президент Владимир Зеленский.

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