Остров Кунашир, Сахалинская область, , 06:34 — REGNUM Доморощенные «эксперты», больше смахивающие на кликуш, высказывались в российских СМИ и сетях в том смысле, что обиженное отказом отдать Курилы Токио повернется к России задом. А негодование это выразит каким-нибудь грозным заявлением нового премьер-министра Ёсихидэ Суга. Почему в реальности всё пошло не в соответствии с этими предсказаниями, рассказывает политический обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Курильские острова Иван Шилов © ИА REGNUM

С Российской Федерацией правительство Японии намерено развивать отношения, и в этом оно видит национальные интересы своей страны, так говориться в заявлении МИД Японии. Упоминается в этом заявлении и пресловутый «мирный договор с Россией», но не как «то, без чего невозможно», а через запятую, в ряду с отношениями в областях Экономики и культуры.

Причина выбора именно такой стратегии понятна, ведь для Японии отношения с Россией стоят вовсе не на последнем месте. Так что новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга вряд ли будет разбрасываться угрозами, «мстя» за несбывшуюся мечту своего предшественника.

Читайте статью Анатолия Кошкина «Ответ России о Курильских островах дан и закреплен в Конституции РФ».