Гавана, , 17:19 — REGNUM Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что его страна планирует развивать и укреплять отношения с РФ на фоне растущего давления со стороны США. Соответствующую запись он сделал в своём аккаунте в Twitter.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель и президент России Владимир Путин Kremlin.ru

«В условиях множества трудностей, перед лицом угроз и имперских санкций, мы будем развивать и укреплять наши двусторонние отношения [с Россией]», — написал Диас-Канель, разместив ссылку на статью о взаимоотношениях двух стран в издании Granma.

Издание Prensa Latina напомнило об усилиях кубинских властей в направлении сотрудничества с Евразийским союзом в качестве наблюдателя.