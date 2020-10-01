Москва, , 05:47 — REGNUM Что, если подойти к деятельности Михаила Мишустина на основании того, как он сам понимает свою роль в нынешней политико-экономической российской реальности? Как это сделать, проанализировав выступление Мишустина перед депутатами Госдумы, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Андрей Маленький.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

Михаил Мишустин имеет хорошую фору в общественном мнении о нем как о премьер-министре за счет просчетов, которые допустил его предшественник на посту главы правительства России. В своем упомянутым выступлением перед Госдумой затронул несколько тем, которые можно соотнести с новым президентским Указом «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

Соотнесение это дает несколько удивительный результат, возникает впечатление, что логики президента РФ и ее премьер-министра существуют в параллельных пространствах, хотя, казалось бы, логика главы правительства должна жестко следовать из необходимости реализации президентских Указов. Из чего следует такое расхождение и почему оно вообще имеет место?

Читайте статью Андрея Маленького «250 дней премьерства. Стало яснее, кто он, Михаил Мишустин?».