Вашингтон, , 00:46 — REGNUM Заявив проект «Троеморье» как чисто экономический, его создатели в Польше и странах Восточной Европы пошли против истины. Как правда о смысле проекта «Троеморье» все-таки обнаружилась, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Государственный департамент США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Троеморье» как идея, призванная объединить страны Восточной Европы, выглядела довольно привлекательной для внешних инвесторов, которые хотели поучаствовать в развитии этого, казавшегося таким перспективным, европейского транспортного коридора Юг-Север. И здесь начали обнаруживаться некоторые несоответствия образу чисто экономического проекта, для которого все деньги по-идее должны быть равны.

Первым это понял Берлин, когда польская правящая партия «Право и Справедливость» негативно отнеслась к германским попыткам участия в «Троеморье». Но окончательную ясность внесла история с попыткой Китая проинвестировать как бы чисто транспортные усилия «троеморцев». Что же оказалось скрыто за «чисто экономическим проектом» при ближайшем рассмотрении?

Читайте статью Станислава Стремидловского «США переориентируют Троеморье против России и Китая».