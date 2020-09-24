Токио, , 20:58 — REGNUM Министерство обороны Японии 24 сентября обнародовало три возможных варианта размещения комплекса противоракетной обороны (ПРО) на море.

Напомним, в июне Япония отказалась от закупки дорогостоящей американского комплекса Aegis Ashore, которая должна была обеспечивать безопасность от северокорейской угрозы.

Альтернативные варианты, представленные на заседании правящей Либерально-демократической партии, включают закупку эсминцев, которые оборудуют системой перехвата ракет. Кроме того, рассматривается вариант использования частных судов. С также в правительстве предложили оборудовать морскую платформу, аналогичную той, которую используют для добыче нефти.

«Мы планируем развернуть [систему ПРО] на мобильной платформе в океане, поэтому хотели бы в кратчайшие сроки изучить предложения США и других поставщиков», — сказал на встрече 24 сентября министр обороны Японии Нобуо Киси.

К концу 2020 года Министерство выберет окончательный вариант.