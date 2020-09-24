Киев, , 16:57 — REGNUM Визит президента Украины Владимира Зеленского в Белоруссию, ранее запланированный на октябрь текущего года, отменяется, сообщила 24 сентября журналистам пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель.

Владимир Зеленский Rnbo.gov.ua

«Действительно, визит президента Украины в Белоруссию, планировавшийся в октябре, был отменен», — цитируют Мендель украинские СМИ.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил Зеленского посетить город Гродно в октябре 2020 года.

Позднее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Зеленский не поедет в Белоруссию до тех пор, пока не произойдет стабилизация ситуации в этой стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября МИД Украины заявил о непризнании Александра Лукашенко законным президентом Белоруссии.

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