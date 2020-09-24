Тюмень, , 16:29 — REGNUM В Тюменской области на должность директора регионального департамента финансов назначен Михаил Таранов. Об этом 24 сентября в ходе заседания президиума правительства области сообщил глава региона Александр Моор.

Ранее Михаил Таранов занимал должность заместителя директора данного департамента.

Отметим, что официально должность директора департамента финансов Тюменской области была вакантной с января 2019 года, когда на пенсию ушла Татьяна Крупина, возглавлявшая ведомство на протяжении 18 лет.