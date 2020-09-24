Воронеж, , 16:23 — REGNUM Владимир Нетёсов избран на пост председателя Воронежской областной думы VII созыва, решение принято на заседании регионального заксобрания 24 сентября, сообщили в пресс-службе облдумы.

Владимир Нетёсов Vrnoblduma.ru

Владимир Нетёсов был выдвинут на пост председателя облдумы от фракции «Единая Росси», его кандидатура оказалась единственной. «За» избрание Нетёсова проголосовали все 47 депутатов, которые участвовали в первом заседании облдумы нового созыва.

«Приоритет в работе думы — это улучшение социального обеспечения, образования, здравоохранения Воронежской области, повышение качества жизни каждого конкретного жителя региона», — сказал после избрания Владимир Нетёсов.

Владимир Нетёсов занимал пост председателя облдумы шестого созыва. Как сообщало ИА REGNUM, кандидатуру Нетёсова на пост спикера облдумы на партконференции «Единой России» 22 сентября поддержал губернатор Александр Гусев.