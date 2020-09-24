Минск, , 16:22 — REGNUM Два российских сверхзвуковых стратегических ракетоносца Ту-160 совершили облет северо-западной, западной и юго-западной границ Белоруссии, сообщает 24 сентября Минобороны РФ.

Дальний бомбардировщик Ту-160 Alex Beltyukov

Бомбардировщики дальней авиации взлетели с аэродрома Энгельс в Саратовской области.

«Двадцать четвертого сентября 2020 года два российских сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 дальней авиации с аэродрома Энгельс (Саратовская область, Россия) совершили специальный полет вдоль северо-западной, западной и юго-западной границы Республики Беларусь», — указано в сообщении российских военных.

Истребительное прикрытие этого полета выполнялось самолётами истребительной авиацией ВВС Белоруссии. Полеты стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 были осуществлены в рамках совместных белорусско-российских военных учений «Славянское братство-2020».

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