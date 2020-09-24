Джакарта, , 16:01 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Индонезии Махендра Сирегар заявил, что нынешние отношения с Китаем не влияют на двусторонние отношения Индонезии и США, сообщает CNN Indonesia.

Махендра Сирегар

Заявление было сделано в ответ на вопрос, заданный наблюдателем по международным отношениям из университета Пелита Харапан.

«Итак, предположения возможны. Отношения (Индонезия — США) хорошие, даже очень хорошие», — заявил Махендра Сирегар.

Бывший посол Индонезии в США заявил, что правительство США продолжает относиться к Индонезии как к дружественной стране.

По словам политика, в таких условиях, конечно, Китай хочет, чтобы Индонезия встала на его сторону, на то же надеются и США.

Известно, что США и Китай противостоят друг другу в нескольких аспектах. Стороны ведут торговую войну, конкурируют на рынке технологий, обвиняют друг друга в начале пандемии, противостоят в Южно-Китайском море.

Как сообщало ИА REGNUM, Азиатский банк развития (АБР) одобрил ссуду в размере 500 млн долларов США для экстренного финансирования Индонезии в случае стихийных бедствий или вспышки эпидемии.

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