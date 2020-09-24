Пенза, , 16:01 — REGNUM Во время прошедших выборов на пост губернатора Пензенской области претендовали пять кандидатов. Как известно, на выборах победил Иван Белозерцев. Сегодня, 24 сентября, он провел встречу с кандидатами на должность губернатора региона Анной Очкиной, Петром Чугаем, Олегом Шаляпиным и Александром Васильевым. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Встреча Ивана Белозерцева с участниками избирательной компании Pnzreg.ru

Иван Белозерцев поблагодарил участников встречи за возможность вместе обсудить проблемы, которые были высказаны каждому из кандидатов избирателями в ходе предвыборной кампании. На совещании также затронули вопросы комплектования первичного звена медпомощи специалистами, инфраструктуры и благоустройства сельских территорий, местного самоуправления, повышения качества водоснабжения и ремонта дорог.

Губернатор выразил надежду на дальнейшую совместную плодотворную работу, несмотря на различие политических партий.

ИА REGNUM напоминает, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 21 сентября присягнул на верность региону. На выборах губернатора было внесено в список избирателей на момент окончания голосования 1 053 807 человек, из них приняли участие в голосовании 596 687 человек, что составляет 56,62%. Голоса избирателей распределились следующим образом: за Белозерцева проголосовали 469 686 (78,72%) избирателей, за Александра Васильева (ЛДПР) — 33 240 (5,57%), за Анну Очкину («Справедливая Россия») — 26 501 (4,44%), за Петра Чугая («Партия пенсионеров») — 8857 (1,48%), за Олега Шаляпина (КПРФ) — 50 466 (8,46%).

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