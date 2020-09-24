Тбилиси, , 15:59 — REGNUM Лидер оппозиционной партии «Лело для Грузии» и крупнейший в стране банкир Мамука Хазарадзе вызвал на дебаты руководство правящей партии «Грузинская мечта». Свое заявление политик, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», 24 сентября сделал на брифинге.

Хазарадзе заявил, что у него есть «план Маршалла» по стабилизации ситуации в стране. Лидер «Лело» призвал оппонентов, включая председателя правящей партии Бидзину Иванишвили, «не прятаться» и вступить с ним в дискуссию.

«Я беру на себя ответственность за то, что мы знаем, как стабилизировать это очень сложное положение. Поэтому я вызываю всех лидеров «Грузинской мечты», особенно ее председателя, на дебаты, нужно положить конец тому маразму, который вы укоренили в стране», — сказал Хазарадзе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии 31 октября должны пройти выборы в парламент. По данным рейтинговых агентств, за «Грузинскую мечту» готовы отдать голоса от 25 до 56%. В поддержку «Лело для Грузии» высказывались несколько процентов респондентов.

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