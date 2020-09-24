Тюмень, 24 сентября 2020, 15:47 — REGNUM Наблюдательный совет фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» назначил генерального директора. Им стал Николай Пуртов, сообщает региональный оперативный штаб.
Напомним, ранее Николай Пуртов занимал пост директора регионального департамента лесного комплекса и 23 сентября сложил полномочия в связи с переходом на новое место работы.
«Переводом Николая Федоровича мы усиливаем инвестиционный блок. Уверен, он сможет внести серьезный вклад в развитие инвестиционного потенциала Тюменской области», — прокомментировал назначение Пуртова глава региона Александр Моор.
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