Белград, , 15:45 — REGNUM Белград заинтересован в нормальных отношениях и сотрудничестве с Подгорицей. Об этом заявил журналистам 24 сентября президент Сербии Александр Вучич.

Таким образом Вучич прокомментировал формирование нового состава черногорского парламента 23 сентября и выдвижение лидера коалиции «За будущее Черногории» Здравко Кривокапича на должность премьер-министра.

По словам президента, Сербия всегда открыта для всех граждан Черногории.

«Для нас нет более близких соседей, а то, что все они хотят показать послам иностранных государств в Подгорице, что они бог знает как далеко от Сербии… у нас с этим проблем нет. Пускай говорят и делают что хотят, мы здесь всегда готовы встретить наших братьев и друзей из Черногории и сотрудничать с ними», — процитировал телеканал РТС слова Вучича.

Президент Сербии также призвал Кривокапича как можно скорее ознакомить граждан со всеми подробностями сотрудничества Вучича с президентом Черногории Мило Джукановичем, которое черногорский политик ранее охарактеризовал как базирующееся на подозрительных финансовых интересах.

«Особенно это касается бизнеса. Я уверен, что Кривокапич заявит о том, что он соврал, или представит доказательства. Я знаю, что доказательства невозможно предъявить, так как эту тему мы никогда даже не обсуждали, я не бизнесмен», — сказал Вучич.

Напомним, что ранее Здравко Кривокапич в интервью черногорским СМИ заявил о том, что Вучич и Джуканович совместно участвуют в строительном проекте «Белград на воде», который реализуется в сербской столице при поддержке бизнесменов из ОАЭ.