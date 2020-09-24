Лондон, , 15:40 — REGNUM Вестминстерский магистратский суд Лондона перенес рассмотрение дела об экстрадиции российского бизнесмена Олега Тинькова в США, намеченное на 25 сентября, на 6 ноября текущего года. Об этом 24 сентября рассказали в лондонском суде, передает ТАСС.

«Административное слушание дела перенесено на 6 ноября», — отметили в суде.

Также там уточнили, что ранее Олег Тиньков был отпущен под залог и продолжит находиться на свободе до рассмотрения с сохранением тех же условий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен, создатель банка «Тинькофф банк» Олег Тиньков предложил сделать главу Сбербанка Германа Грефа премьер-министром России.

Напомним, в феврале нынешнего года налоговая служба США инициировала судебные слушания против находящегося в Лондоне Тинькова по обвинению в подделке налоговой декларации и занижении дохода за 2013 год, когда он имел гражданство США.