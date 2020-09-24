Минск, , 15:42 — REGNUM Уголовное дело возбуждено в отношении главного редактора белорусской газеты «Наша нива» Егора Мартиновича. Его подозревают в клевете в адрес замглавы МВД Белоруссии Александра Барсукова, сообщает 24 сентября пресс-служба Следственного комитета (СК) Белоруссии.

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В ведомстве уточняют, что основанием для возбуждения дела стала публикация в «Нашей ниве», порочащая Барсукова и содержащая о нём заведомо ложные сведения, унижающие честь и достоинство. Материал был опубликован в интернете.

По делу ведётся расследование, подозреваемый задержан.

Как сообщало ИА REGNUM, о задержании главного редактора «Нашей Нивы» Мартиновича стало известно 23 сентября. В газете следственные мероприятия связали со статьёй, в которой диджей Владислав Соколовский обвинил замглавы МВД Белоруссии Барсукова в нанесении ему побоев.

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