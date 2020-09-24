Москва, , 15:48 — REGNUM Российские СМИ подхватили фейковую информацию турецких информагентств об упавшем в Ливии вертолете, используя фотографию событий 2018 года, сообщает Федеральное агентство новостей.

СМИ: Фейк о крушении самолета в Ливии распространяют с фото 2018 года РИА ФАН

Ряд турецких СМИ опубликовали информацию о том, что вертолет с якобы бойцами частной военной компании «Вагнера» разбился в Ливии, отмечает издание. Этот фейк распространился из-за поста в социальной сети «Фейсбуке» представителя командования совместными операциями сил Правительства национального согласия по Сирту и Джуфре генерала Абдулхади Дарах.

Как сообщает ФАН, фотография, использованная информагентствами для подтверждения катастрофы, относится к совершенно другому событию двухлетней давности и была опубликована в турецком издании Yeni Şafak.

В новости 2018 года сообщается о крушении грузового самолета, в результате которого погибли три человека и один оказался тяжело ранен. Вылетевший в Триполи самолет разбился через несколько минут после взлета в 750 км к юго-западу от столицы Ливии — на территории нефтяного месторождения Шарара.

Турецкие СМИ на данный момент не спешат удалять или опровергать ложную информацию. Более того, подчеркивает РИА ФАН, ряд изданий связывают «крушение вертолета» с ЧВК «Вагнера», доказательства чему также отсутствуют.