Ростов-на-Дону, , 15:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин напомнил донскому губернатору Василию Голубеву о проблемах, существующих в регионе и требующих пристального внимания. Об этом глава российского государства сообщил в ходе встречи с новоизбранными губернаторами сегодня, 24 сентября.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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"Мы с вами говорили и о проблемных вопросах, которые присущи Ростовской области. Проблем много, вы о них знаете. Рассчитываю на то, что вы и те, кто рядом с вами работают, зная об этих вопросах, будете уделять им повышенное внимание с тем, чтобы быстрее эти вопросы закрыть и двигаться дальше», — сказал Путин, обращаясь к Голубеву.

ИА REGNUM напоминает, что прямые губернаторские выборы прошли в 18 субъектах России. В Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах глав регионов определили депутаты местных парламентов из списка кандидатов, предложенных российским президентом.

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