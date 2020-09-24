Бамако, , 16:30 — REGNUM Лидер военных, совершивших государственный переворот в Мали 18 августа, полковник Ассими Гоита призвал страны, входящие в Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), пересмотреть свое решение о введении в отношении страны экономических санкций. Об этом сообщает RFI Kiswahili со ссылкой на заявление полковника Гоиты по случаю 60 лет с момента обретения страной независимости.

Гоита подчеркнул, что введённые ЭКОВАС санкции оказывают серьёзное негативное влияние на экономику Мали.

Он добавил, что после назначения кандидатуры Ба Ндао на пост временного президента, который возглавит Мали до перехода к гражданскому правлению, санкции со страны должны были быть немедленно сняты. Его требование поддержал и лидер оппозиции Мали Абдулай Кейта.

Напомним, что санкции в отношении Мали были введены ЭКОВАС неделей ранее для того, чтобы ускорить передачу власти в руки гражданского лидера. По договоренности захватившей власть в Мали военной хунты с ЭКОВАС, Ндао будет занимать президентский пост в течение 14 месяцев, после чего в стране проведут всеобщие выборы.

Тем не менее, многие жители выступили против кандидатуры Ндао из-за занимаемых им ранее военных должностей.

Так, 70-летний Ндао был министром обороны в правительстве свергнутого президента Ибрагима Бубакара Кейты.

По словам политических аналитиков, назначение на пост временного главы государства бывшего военного может свидетельствовать о нежелании захвативших власть генералов переходить к гражданскому правлению.

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