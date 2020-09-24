Ростов-на-Дону, , 15:21 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев после вступления в должность главы региона пришёл на работу как в первый раз. Об этом он сообщил в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 24 сентября.

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«Первый рабочий день после вступления в должность, вы знаете, ощущение… Несмотря на то, что за плечами какие-то годы, на работу пришёл как в первый раз. Потому что [есть] энергия, желание двигаться дальше, и этим пытаемся зарядить всех членов команды, что в нынешних условиях очень важная составляющая. Вы нас всегда бодрите. Заставляете каждый день понимать, что человек — это главная цель наша.

Мы на Дону как всегда: Дон служил стране, будет служить и в экономике, и в защите. Спасибо вам ещё раз за ваше внимание к Донской земле», — сказал глава региона.

ИА REGNUM напоминает, что Голубев вступил в должность губернатора 21 сентября. Церемония инаугурации стала третьей для избранного главы региона. За кандидатуру Голубева («Единая Россия») проголосовало подавляющее большинство избирателей — более 65% (899 тыс. 220 человек).