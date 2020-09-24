Санкт-Петербург, , 15:34 — REGNUM Граффити перестанут закрашивать в Петербурге как минимум до февраля 2021 года. Об этом сообщил вице-губернатор Николай Бондаренко в ответ на запрос депутата Заксобрания от «Единой России» Дениса Четырбока.

Граффити, посвященное Сергею Бодрову, в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Мораторий введут на все граффити, которые не носят экстремистского характера, не содержат варварских надписей и не угрожают безопасности.

Кроме того, комитет по градостроительству и архитектуре пообещал разместить некое «типовое оборудование», на котором уличные художники смогли бы «рисовать без согласования эскизов».

Сейчас в Петербурге популярностью среди граффитистов пользуются трансформаторные подстанции, и хотя эти здания не являются объектами наследия, сотрудники ЖКХ регулярно закрашивают работы, что часто приводит в гнев многих жителей города.

Среди недовольных оказался и лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, который через соцсети попросил губернатора Александра Беглова защитить граффити после появления изображений Сергея Бодрова-младшего, Сергея Есенина, Зины Портновой и других выдающихся личностей.

Денис Четырбок ранее предлагал на законодательном уровне отрегулировать систему, заставив уличных художников согласовывать эскизы с чиновниками и рисовать в строго определенных местах. В Законодательном собрании создана рабочая группа по теме граффити. «Но ничего, кроме категорического «не хотим», от чиновников мы не слышим», — говорил Четырбок.

Вице-губернатор Александр Бельский согласился с депутатом относительно необходимости принятия закона о такой «легализации».

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«Считаю целесообразным проработать вопросы создания и сохранения граффити с участием исполнительных и законодательных органов власти, представителей общественности и заинтересованной молодёжи. Уверен, что Законодательное Собрание Санкт-Петербурга может стать эффективной площадкой для выработки предложений по внесению необходимых изменений в законодательство города», — сообщил в своём ответе вице-губернатор.

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