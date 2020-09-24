Москва, , 15:24 — REGNUM Президент России Владимир Путин 25 сентября приедет с рабочей поездкой в Южный федеральный округ (ЮФО), где на полигоне Капустин Яр состоится основной этап военных учений «Кавказ-2020». Об этом 24 сентября сообщили журналистам в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

«25 сентября президент России совершит рабочую поездку в Южный федеральный округ, где на полигоне Капустин Яр состоится основной этап стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин на встрече с победившими в сентябре губернаторами заявил, что нельзя выводить проблемы с коронавирусом на второй план.

Читайте развитие сюжета: Стратегические ракетоносцы Ту-160 прошли над границами Белоруссии