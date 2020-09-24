Сингапур, , 15:16 — REGNUM Восемь готовых инвестиционных проектов были предложены индонезийской провинцией Западная Нуса-Тенггара на семинаре, посвященном Дню инвестиций в Индонезию, проведенном посольством Индонезии в Сингапуре при поддержке представителей Банка Индонезии и координационного совета по инвестициям в Сингапуре, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

В своем выступлении поверенный в делах посольства Индонезии в Сингапуре Дидик Эко Пуджианто заявил, что провинция Западная Нуса-Тенггара — это провинция, которая имеет очень стратегическое расположение, недалеко от острова Бали, и возможности, которые можно развивать, особенно в туристическом секторе.

Центральное правительство и посольство Индонезии в Сингапуре готовы содействовать усилиям по увеличению инвестиций в провинцию Западная Нуса Тенггара.

Известно, что речь идет о таких инвестиционных проектах, как специальная экономическая зона Мандалика, глобальный центр Bandar Kayangan и парк ЮНЕСКО вблизи Ринджани.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство окружающей среды и лесного хозяйства Индонезии выделит крупный бюджет на восстановление и сохранение лесов и земель в 2021 году.

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