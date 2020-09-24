Киев, , 15:17 — REGNUM Украинская сторона отменила проведение Форума регионов Белоруссии и Украины, запланированного на октябрь 2020 года. Об этом заявил посол Белоруссии на Украине Игорь Сокол в интервью изданию «Украина Бизнес Ревю».

Владимир Зеленский и Александр Лукашекно President.gov.ua

«В июле мы направили приглашения от имени белорусского правительства всем руководителям украинских регионов. По состоянию на август были получены подтверждения участия от половины областей Украины. Прорабатывался официальный визит [президента Украины] Владимира Зеленского в Белоруссию», — напомнил он.

Дипломат рассказал, что в сентябре 2020 года украинская сторона попросила перенести форум на следующий год.

«Раз руководство Украины поставило отношения «на паузу», значит, продолжим общаться с областями, городами, сельскими советами, бизнесом. Мы к этому готовы», — добавил Сокол.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд депутатов Верховной рады призвали отказаться от Минска как от площадки переговоров по Донбассу.

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