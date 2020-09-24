Киев, 24 сентября 2020, 15:17 — REGNUM Украинская сторона отменила проведение Форума регионов Белоруссии и Украины, запланированного на октябрь 2020 года. Об этом заявил посол Белоруссии на Украине Игорь Сокол в интервью изданию «Украина Бизнес Ревю».
Дипломат рассказал, что в сентябре 2020 года украинская сторона попросила перенести форум на следующий год.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд депутатов Верховной рады призвали отказаться от Минска как от площадки переговоров по Донбассу.
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