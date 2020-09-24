Гаага, Нидерланды, , 15:09 — REGNUM Постоянное представительство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направило германской стороне ноту с требованием передать исчерпывающую информацию по ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом говорится в сообщении постпредства, распространённом 24 сентября.

Нота направлена постоянному представительству Германии в ОЗХО. Россия ожидает от германской стороны «результаты анализов, биоматериалы и иные клинические пробы» российского гражданина, которые есть в распоряжении правительства ФРГ.

Запрос, уточнили дипломаты, соответствует п.2 ст. IX Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). Германия должна ответить на обращение в течение десяти дней.

«В зависимости от его содержания будем решать вопрос о дальнейших шагах с опорой на заложенные в Конвенции возможности», — отметили в постпредстве.

Как сообщало ИА REGNUM, по версии германской стороны, Навального отравили боевым ядом, из-за чего он провёл несколько недель в реанимации.

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