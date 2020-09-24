Бишкек, , 15:04 — REGNUM Председатель центральной избирательной комиссии Киргизии Нуржан Шайлдабекова рассказала на пресс-конференции о том, в каком случае могут быть отменены предстоящие парламентские выборы.

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По ее словам, в законодательстве республики четко указано, что голосование может не состояться, если в стране будет введено военное или чрезвычайное положение.

При этом глава центризбиркома выразила надежду на то, что эпидемиологическая ситуация в Киргизии останется стабильной, и властям не придется вновь вводить режим ЧП из-за коронавируса.

«Мир уже адаптируется к тому, что могут быть вторая и третья волны коронавирусной инфекции. Мы на данном этапе выработали хороший алгоритм действий, чтобы обеспечить безопасное проведение парламентских выборов», — подчеркнула она.

ИА REGNUM напоминает, что ЦИК Киргизии назначил выборы депутатов республиканского парламента на 4 октября 2020 года. Участие в предвыборной гонке в настоящее время принимают 16 политических партий.