Ростов-на-Дону, , 15:01 — REGNUM В Ростовской области с начала пандемии введён ежесуточный мониторинг вопросов, поступающих от жителей Дона. Каждый человек может получить ответ в течение суток. Об этом в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 24 сентября сообщил донской губернатор Василий Голубев.

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"Полгода ещё не прошло, но, тем не менее, они нас кое-чему научили. Вы об этом постоянно говорите, это быстрая реакция на запросы людей. Независимо это индивидуальный запрос или какой-то системный. Начиная с апреля месяца, мы ввели ежесуточный мониторинг вопросов, которые поступали от жителей. Больше того, сразу же поставили перед собой задачу в течение суток попытаться ответить. Люди это оценили, увидели и, главное, что из этого получился результат и в муниципальных образованиях, и в целом по области.

Но такая быстрая реакция с вашей стороны, результативная реакция в поддержке бизнеса, экономики региона позволила с минимальными потерями пройти этот путь и главное сейчас правильно определить путь дальнейшего движения», — сказал глава региона.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня, 24 сентября, президент России Владимир Путин проводит встречу с губернаторами, победившими на выборах 13 сентября. Общение проходит в режиме видеоконференции.