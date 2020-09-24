Подгорица, , 14:59 — REGNUM Черногорский портал cdm отмечает, что в Черногории «политика по-прежнему является исключительно мужским делом». Это подтвердилось даже после учредительного заседания парламента Черногории нового созыва, в котором меньше женщин-депутатов, чем в предыдущем.

Согласно отчету Государственной избирательной комиссии об итогах выборов депутатов в парламент Черногории и порядку депутатов в избирательных списках, новый 27-й созыв имеет 18 депутатов (22 процента) или на три меньше, чем в предыдущем (26 процентов).

Из трех мест, выигранных социал-демократами (СД), ни одно не достанется женщинам, равно как и места албанской коалиции «Единогласно» и Албанского списка, каждое из которых имеет по одному месту.

У СДП, URA и Боснийской партии в избирательном списке по одной женщине.

Коалиция «Мир — наша нация» имеет двух депутатов женщин в избирательном списке, что составляет 20% от числа выигранных мест (10).

В избирательном списке коалиции «За будущее Черногории» есть шесть женщин из 27 депутатов, которые будут представлять ее в новой Ассамблее (22 процента), а в списке ДПС — семь женщин из 30 выигранных мест (23 процента).

В Центре защиты прав женщин считают, что без участия женщин в политических процессах перемен не произойдет.

«Вы знаете, что 50,8 процента населения Черногории составляют женщины. Женщины, голосовавшие на выборах. И женщины, которые боролись и боролись с вами, чтобы заполучить их. Почему они не входят в переговорные команды? Значит ли это, что их тоже не будет в новом правительстве?» — задаются вопросом в этой организации.