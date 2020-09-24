Бишкек, , 14:56 — REGNUM «Киргизия выдвинула свою кандидатуру в Совет по правам человека и непостоянные члены Совета безопасности ООН. Выражаю надежду на широкую поддержку нашей кандидатуры», — заявил президент Сооронбай Жээнбеков, выступая с видеопосланием в рамках Общих дебатов 75-й сессии Генассамблеи ООН.

Глава государства призвал государства-члены ООН поддержать инициированный киргизстанскими властями проект новой резолюции «Природа не знает границ: трансграничное сотрудничество — ключевой фактор в сохранении и устойчивом использовании биоразнообразия».

Также Жээнбеков отметил, что Киргизия поддерживает усилия генерального секретаря Антонио Гутерриша по реформированию Организации объединенных наций.

«Особое значение имеют повышение эффективности Совета безопасности, Генеральной ассамблеи, Экономического и Социального советов. Мы придаем большое значение обеспечению безопасности и экономическому развитию, защите прав человека, верховенству закона и демократии», — подытожил он.