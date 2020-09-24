Москва, , 14:54 — REGNUM На информационном направлении Россия и страны Запада находятся на одной из низших точек отношений со времен Холодной войны. Об этом 24 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на круглом столе «После пандемии: информационные войны в современном мире. Выводы для России» в Совете Федерации.

По её словам, страны Запада пренебрегли возможностями для укрепления сотрудничества, которые можно было использовать в связи с пандемией коронавируса. Захарова отметила, что оппоненты воспользовались турбулентностью и паническими настроениями для раскачки антироссийской информационной кампании.

Представитель МИД добавила, что не стоит ожидать развития сотрудничества с западными странами в сфере СМИ. Захарова считает, что логичнее спрогнозировать рост давления на Россию и её союзников.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в распространении дезинформации о коронавирусе.