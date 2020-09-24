Киев, , 14:58 — REGNUM Судьи Шестого апелляционного административного суда Киева получили многочисленные угрозы от украинских националистов. Об этом сообщило 24 сентября издание Strana.ua.

По данным журналистов, неизвестные угрожали двум из трёх судей, рассматривавших дело о символике дивизии СС «Галичина». Им приходили sms-сообщения о том, что в случае «неправильного» решения, с судьями поступят как с «врагами и предателями Украины».

«Допуская мысль о том, что символика дивизии «Галичина» может быть признана нацистской, вы не только вытираете ноги об истинных защитников Украины — вы кланяетесь и лижете ноги оккупанту и извечному врагу нашей нации», — сказано в одном из сообщений.

Позже суд принял решение об отмене решения Окружного административного суда Киева, который признал символику дивизии СС «Галичина» нацистской и запретил её пропаганду Украинским институтом национальной памяти (УИНП).

Решение суда прокомментировал депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский. По его мнению, украинский закон о «декоммунизации» работает в одну сторону и не препятствует пропаганде нацизма.

«Даже если вы будете идти по улице с портретом Гитлера, на котором не написано, что он замечательный человек, то вас могут не привлечь к ответственности, поскольку Третий рейх вписали в этот закон для баланса и он там не детализирован», — подчеркнул депутат.

Напомним, ранее Украинский институт национальной памяти решил обжаловать решение суда, которым символика дивизии СС «Галичина» была признана нацистской.

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