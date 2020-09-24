Сеул, , 15:32 — REGNUM 24 сентября глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва провела телефонные переговоры с эквадорским коллегой Луисом Гальегосом, с которым обсудила сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

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По их словам, в рамках диалога представительница Южной Кореи высоко оценила двустороннее сотрудничество на международной арене, а также обратилась с просьбой поддержать кандидатуру министра торговли Южной Кореи Ю Мён Хи на пост главы Всемирной Торговой Организации (ВТО).

Известно, что в тот же день Кан Гён Хва созвонилась с коллегой из Индонезии Ретно Марсуди, с которой обсудила введение упрощенной системы въезда и восстановление экономик в «посткоронавирусную эпоху».

Отмечается, что в рамках разговора южнокорейский дипломат обратилась к индонезийской коллеге с аналогичной просьбой — поддержать кандидатуру министра торговли на выборах главы ВТО.

Напомним, что министр торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи Ю Мён Хи прошла во второй тур выборов нового главы ВТО.

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