Москва, , 14:39 — REGNUM Президент России Владимир Путин заявил, что трёхдневное голосование позволило учесть мнение тех, кто зачастую не добирается до избирательных участков.

Избирательный участок Алексей Колчин © ИА REGNUM

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"Трехдневный срок голосования позволил учесть мнение тех, кто в силу самых разных причин ранее не всегда добирался до избирательного участка», — сказал глава государства на встрече с избранными губернаторами.

Российский лидер также подчеркнул, что выборы прошли с высоким уровнем конкуренции, а наблюдатели заявили о снижении количества жалоб и нарушений по сравнению с выборами 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам Владимира Путина, губернаторы должны относиться внимательно ко всему происходящему в сферах, связанных с соблюдением санитарных рекомендаций и требований. По его словам, необходимо «соблюдать текущие меры и вести диалог с людьми».

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