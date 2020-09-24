Москва, , 14:36 — REGNUM Все задачи национальных проектов в российских регионах должны быть выполнены. Об этом в ходе встречи с избранными губернаторами заявил президент РФ Владимир Путин.

Следите за развитием событий в трансляции: «Президент России Владимир Путин и новоизбранные губернаторы – трансляция»

«Смысл, ключевые ориентиры и задачи нацпроектов остаются неизменными. Всё должно быть выполнено. Речь, прежде всего, о повышении качества жизни граждан, о здравоохранении, о возможности реализации для каждого человека. Решение задач во многом зависит от работы в регионах. Огромная роль здесь принадлежит вам, вашим управленческим навыкам», — сказал Путин.

По его словам, самое главное — «слушать людей в ежедневном режиме, как и в предвыборную кампанию, получать живой отклик»: «Если вы слышите критические и резкие замечания — вы понимаете, о чём я хочу сказать: это не тот случай, когда нужно обижаться, а нужно делать выводы и учитывать запрос. Только так власть может быть по-настоящему эффективной».