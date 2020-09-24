Москва, , 14:33 — REGNUM Избранные губернаторы России должны уделить особое внимание людям из групп риска заражения коронавирусом. Об этом в ходе встречи с избранными губернаторами заявил президент РФ Владимир Путин.

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«У нас наступает осенняя пора, когда пора бытовых инфекций занимает особое место в работе. Но не прошла ещё работа, связанная с ковидом, с эпидемией. Нельзя допустить, чтобы одна проблема наложилась на другую. Нужно уделить особое внимание группам риска, разработать в каждом регионе программы комплексных мер по сбережению людей старшего поколения. Я прошу вас настроить систему здравоохранения так, чтобы обеспечить интересы граждан. Нужно с людьми аккуратно и спокойно работать, объясняя необходимость всех мероприятий», — сказал Путин.

По его словам, перед страной стоят масштабные задачи в виде национальных проектов: «Как главы регионов, вы наделены особыми полномочиями и ответственностью по защите здоровья и жизни людей».

Путин также подчеркнул важность продолжения работы по восстановлению делового ритма и по поддержке важных отраслей: «Это требует внимания и предельной мобилизации».