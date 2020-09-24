Тегеран, , 14:36 — REGNUM В нынешней ситуации предложение президента России Владимира Путина о создании «зеленых коридоров» для торговли без санкций может содействовать избавлению от торговых войн. Об этом 24 сентября заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью РИА Новости.

«Мы считаем, что предложение о «зеленых коридорах» в нынешних условиях очень важно, потому что ситуация в мире сейчас опасная и очень сложная: небольшой вирус смог поставить на колени все мировые державы, и если государства не будут сотрудничать, то не смогут успешно выйти из этой беды», — сказал он.

Также глава иранского МИД отметил, что в данный момент США с максимальным давлением ведут экономические войны против России, Китая и Ирана и ведут реализацию «опасных экономических планов» также и в отношении своих союзников, к примеру, оказывая давление на проект «Северный поток — 2». Это, по мнению Зарифа, говорит о том, что в Вашингтоне не различают основные потребности своих союзников и того, что подвергают их таким опасностям.

«Поэтому в таких условиях предложение Путина о «зеленых коридорах» очень хорошее и по сути равнозначно избавлению от торговых войн, и даже от войн, связанных с лекарствами и продовольствием, в условиях, когда коронавирус является серьезной угрозой миру», — заключил министр иностранных дел Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября президент РФ Владимир Путин во время своего выступления в видеоформате на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН заявил, что предложение России о введении «зеленых коридоров» для торговли без войн и санкций, включая продовольствие, в данный момент является особенно актуальным.