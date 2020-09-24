Тбилиси, , 14:42 — REGNUM Выдвижение партией «Единое национальное движение» (ЕНД) телеведущей Нануки Жоржолиани кандидатом в мажоритарные депутаты в парламент Грузии положительно оценил бывший грузинский президент Михаил Саакашвили. Об этом он 24 сентября сообщил на своей странице в Facebook.

Махаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее был опубликован список мажоритарных кандидатов от ЕНД. Ведущую телеканала выдвинули в избирательном округе Самтредиа-Цхалтубо-Вани-Хони в регионе Имерети.

«К нам присоединилась суперзвезда Нанука Жоржолиани. Она суперзвезда не только телевизионного пространства, но и творческих профессий в целом», — написал Саакашвили.

Он также поприветствовал присоединение к ЕНД олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Манучара Квирквелию, «крутого врача» врача-терапевта Малхаза Джалагонию и «выдающихся бизнесменов».

Стоит отметить, что ранее от ЕНД в округе Самтредиа-Цхалтубо-Вани-Хони должен был избираться генерал Деви Чанкотадзе, но его, как сказал Саакашвили, решили включить в партийный список.

Напомним, партия «Единое национальное движение» была основана Саакашвили в 2003 году.

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