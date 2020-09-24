Минск, , 14:29 — REGNUM Виталий Макей — сын министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея, работавший в этом же министерстве, заявил о своём увольнении. Пресс-служба МИД Белоруссии не комментирует произошедшее.

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Макей-младший занимал должность замначальника управления экономического сотрудничества и устойчивого развития в главном управлении многосторонней дипломатии. До этого он работал в белорусском представительстве при ООН, а также первым секретарём посольства в Австрии.

Макей-старший, несмотря на провал «разворота на Запад» официального Минска, остался в должности. Он присутствовал на «тайной инаугурации» Александра Лукашенко 23 сентября.

С 9 августа Белоруссию сотрясают массовые протесты противников бессменного правления Александра Лукашенко, объявившего себя победителем в ходе президентской кампании 2020 года. Он бессменно правит постсоветской республикой с 1994 года.

На стороне оппозиционеров выступил ряд сотрудников МИД Белоруссии. Среди них — послы в странах Евросоюза, замначальника службы госпротокола — начальник отдела визитов Татьяна Федорович, начальник историко-архивного отделения министерства Вячеслав Казаченок, замначальника управления Евразийской интеграции Елена Копанева и другие сотрудники МИД.

Лукашенко недавно подписал указы о лишении ранга послов теперь уже бывшего главы диппредставительства Белоруссии в Латвии Василия Марковича, Игоря Лещени (возглавлял дипмиссию в Словакии), Павла Латушко (работавший послом в Польше, Франции, Испании и Португалии, после этого — директором Купаловского театра в Минске),.

Белорусский временный поверенный в делах Белоруссии в Швейцарии Павел Мацукевич написал он на своей странице в Facebookс хештэгом «Уходи» (оппозиционный призыв к Лукашенко): «Поддерживать главу государства, который из гаранта безопасности и суверенитета превращается в главную угрозу, считаю для себя как гражданина и дипломата изменой Родине и национальным интересам. Лукашенко должен уйти».

По мнению Павла Латушко — бежавшего в Польшу представителя оппозиционного Координационного совета по трансферу власти в Белоруссии, «тридцать белорусских дипломатов будут уволены в ближайшие дни с дипломатической службы Республики Беларусь».