Москва, , 14:17 — REGNUM Президент России Владимир Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира — 2021. Соответствующую заявку в Нобелевский комитет направил писатель Сергей Комков.

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«10 сентября эта заявка поступила в Нобелевский комитет мира в Осло, в штаб-квартиру Нобелевского комитета», — уточнил в беседе с РИА Новости академик.

Писатель добавил, что рассматривать поступившие заявки комитет будет с октября, после окончания приёма заявок на номинирование на премию, и по март.

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Напомним, ранее ряд профессоров из «признанных университетов» США высказывали мнение о том, что российский блогер Алексей Навальный достоин Нобелевской премии мира. При этом не уточнялось, за что именно блогеру нужно вручить премию, и кто именно за это выступает, не уточнялось.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что президент РФ Владимир Путин достоин Нобелевской премии в мае 2018 года заявлял президент Ассоциации Героев России Владимир Шаманов. Он совместно с сопредседателем народного движения «Бессмертный полк России» Николаем Земцовым выступили с предложением о выдвижении главы государства на эту мировую премию.