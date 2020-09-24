Кемерово, , 14:16 — REGNUM По оценке Роспотребнадзора, в ближайшие два месяца режим «Повышенная готовность» в Кемеровской области снят не будет. Об этом на брифинге сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по региону Маргарита Новосёлова.

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Она также отметила, что планов возвращения ограничительных мероприятий в настоящее время нет.

«Возвращение ограничительных мероприятий — таких, какие были весной и летом, пока не планируется. Но это только пока, — цитирует Новосёлову «Газета Кемерова». — В динамике этот процесс изменяется ежедневно. В случае ухудшения ситуации, конечно, всё будет рассмотрено».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Кемеровской области, по данным на сегодня, 24 сентября, за прошедшие сутки было выявлено 138 случаев заражения коронавирусом.

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