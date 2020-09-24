Москва, , 14:15 — REGNUM Доверие жителей регионов избранным губернаторам — это огромная ответственность. Об этом в ходе встречи с избранными российскими губернаторами заявил президент РФ Владимир Путин.

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«Цель нашей встречи понятна. Хочу поздравить вас с избранием на высокие должности. Такое доверие — всегда огромная ответственность, вы это хорошо понимаете. Среди вас есть и те, кто руководил регионами, сумел проявить лучшие качества, и те, кто одержал победу на губернаторских выборах впервые. Полагаю, настрой у вас одинаковый — «вкалывать» с полной отдачей, служить людям, России», — сказал Путин.

По его словам, выборы губернаторов прошли с высоким уровнем конкуренции: «При этом ЦИК РФ, общественные наблюдатели зафиксировали снижение числа жалоб по сравнению с 2019 годом. Были соблюдены все предосторожности в связи с коронавирусной инфекцией, а трехдневный срок позволил учесть мнение всех, кто раньше не всегда добирался до участка».