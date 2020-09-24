Челябинск, , 14:13 — REGNUM В Челябинске вручили мандаты депутатам Заксобрания региона, избранным 13 сентября по единому округу. Удостоверения выдал глава облизбиркома Сергей Обертас.

От партии «Зеленая альтернатива» в парламент прошёл Михаил Махов. ЛДПР будут представлять Алексей Беседин, Евгений Рева и Оксана Астапенкова. «Единая Россия» провела в Заксобрание таких кандидатов, как Владимир Мякуш, Александр Журавлёв, Олег Голиков, Юрий Карликанов, Павел Киселёв, Дмитрий Альтман, Олег Цепкин, Лена Колесникова, Андрей Еремин, Евгений Илле, Евгений Андреев, Дмитрий Клеутин, Максим Романов, Александр Лазарев и Дамир Утарбеков.

От КПРФ в парламент прошли Игорь Егоров, Сергей Нациевский, Константин Куркин, Арман Аракелян. Игорь Егоров и Константин Куркин. Партией пенсионеров за социальную справедливость в состав депутатского корпуса проведены Степан Фирстов и Владимир Владимирский. А от «Справедливой России» депутатами стали Василий Швецов, Ольга Мухометьярова, Павел Жолобов, Владимир Бекишев и Александр Долгушин.