Братислава, , 14:13 — REGNUM Вторая волна пандемии коронавируса на Украине уже началась. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 24 сентября в Братиславе во время совместной пресс-конференции с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

«Сегодня мы имеем 3 тысячи заболевших в день. К сожалению, это и есть вторая волна на Украине. Мы не можем рисковать как украинцами, так и гражданами из других стран, которые прибывают на Украину», — рассказал он.

Зеленский добавил, что Украина откроет границы для иностранцев как только ситуация стабилизируется.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины – все новости»

Как сообщало ИА REGNUM, за прошлые сутки в рядах ВСУ выявили 57 случаев заражения коронавирусом. Из них госпитализировали 14 человек, а остальных оставили дома под присмотром врачей.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине за сутки коронавирус выявили у 57 силовиков