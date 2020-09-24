Стокгольм, , 14:13 — REGNUM 21 сентября в ходе парламентских дебатов член «Шведских демократов» Оскар Шёстедт раскритиковал предоставление убежища на территории Швеции гражданину Афганистана с низким уровнем IQ. Теперь организация по защите прав людей с ограниченными возможностями Funktionsrätt Sverige требует лишить депутата полномочий. Об этом 24 сентября сообщила газета Dagens Nyheter.

«Взрослый афганец, не нуждающийся в защите, получил вид на жительство, потому что он не был настолько одаренным. У него была легкая умственная отсталость. Миграционный суд постановил, что существовали причины для получения им вида на жительство и, следовательно, пожизненного содержания за счет шведских налогоплательщиков», — заявил с трибуны парламентарий.

Первым из правительственных чиновников на заявление политика отреагировал министр социального страхования Ардалан Шекараби, который призвал Шёстедта извиниться.

В интервью Expressen Шёстедт заявил, что причин для извинения нет: «Я лишь процитировал мотивировку Миграционного суда относительно решения, которое мне показалось странным. Оно, очевидно, не включает в себя никакого пренебрежения к людям с ограниченными возможностями, абсолютно никакого».

Однако теперь к ответу за свои слова Шёстедта призывает профильная организация Funktionsrätt Sverige.

«То, что он говорит, является оскорблением в адрес всех людей, кто живет с ограниченными возможностями. Мы хотим, чтобы он лишился своей должности. Но я не думаю, что это возможно, потому что другие члены его же партии придерживаются аналогичных взглядов», — заявила председатель организации Элизабет Валлениус.

«Как вы думаете, что означает его заявление?», — поинтересовались журналисты.

«Оно проясняет отношение к тому, что сама ценность человека основана на его способностях. Ни один человек не должен чувствовать себя неполноценным из-за своих ограниченных возможностей. Избранному политику не следует высказывать подобные мысли», — ответила Валлениус.

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