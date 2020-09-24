Минск, , 14:13 — REGNUM Координационный совет белорусской оппозиции предложил организовать площадку для переговоров, направленных на вывод страны из кризиса. Об этом сообщает 24 сентября пресс-служба КС.

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Переговоры КС предложил вести «исключительно в правовом поле при неукоснительном соблюдении законодательства». Они необходимы, чтобы преодолеть разразившийся кризис.

«Власть и общество остро нуждаются в диалоге. Координационный совет создан именно с этой целью», — отмечают в совете.

Оппозиционеры выразили готовность к переговорам и дискуссиям с законными и легитимными органами государственной власти и должностными лицами, которые избраны или назначены в соответствии с законами и конституцией и пользуются «доверием белорусского народа».

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