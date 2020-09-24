Новосибирск, , 13:50 — REGNUM В Новосибирске из-за коронавируса на карантин закрыли 54 класса в общеобразовательных школах и девять групп в детских садах. Все случаи «заносные», заражения в самих образовательных и дошкольных учреждениях не зарегистрировано. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщил мэр города Анатолий Локоть.

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«Ни одно учебное заведение не явилось очагом заражения. Начало учебного года не стало причиной новой волны ковида, — цитируют «Все новости Новосибирской области» Локтя. — Ситуация абсолютно контролируемая, те меры, которые мы наметили и которые выполняются, приводят к таким результатам».

Градоначальник отметил, что все секции и кружки дополнительного образования продолжают работать в обычном режиме.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Новосибирской области с подозрением на коронавирус в настоящее время госпитализированы 19 детей, в том числе дети с подтверждённым диагнозом.

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