Москва, , 13:54 — REGNUM В течение последних нескольких лет «яма», которая образовалась в отношениях России и США, увеличилась, несмотря на то, что казалось, что больше уже невозможно. Об этом 24 сентября заявил американский посол в Москве Джон Салливан в ходе своего выступления на конференции Американской торговой палаты в РФ.

«Ситуация в двусторонних отношениях ухудшилась. Я не думал, что такое возможно», — заявил он.

Также Салливан напомнил, что в ходе своего приезда в Москву в 2017 году прежний госсекретарь США Рекс Тиллерсон отмечал, что, хотя страны достигли низшей точки в отношениях, существуют области, в которых они могут взаимодействовать и «надо прекратить рыть эту яму».

«К сожалению, за последние три с половиной года яма между нами лишь увеличилась», — сказал американский посол.

Кром этого, он уточнил, что «каналы для двустороннего взаимодействия сужаются» и что он не наблюдает в сложившейся ситуации перспектив.

При этом Салливан добавил, что, по его мнению, это происходит из-за политики российских властей и указал на ситуацию с блогером Алексеем Навальным и на то, что Россия якобы «вмешивается» в выборы в США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала очередное расширение списка санкций США в отношении российских физических и юридических лиц.